В Ростове на огромной площади горел склад пластиковой тары

Фото: fed.sibnovosti.ru.

В Ростове произошел крупный пожар на складе пластиковой тары. ЧП случилось ранним утром 14 марта на улице Вавилова, 63А.Здание загорелось около 5 часов. Огонь охватил всю продукцию. Ветер разносил едкий черный дым по близлежащим улицам, пока пожар распространялся по всему складу. Очевидцы вызвали на место спасателей.- Для ликвидации привлекались 52 человека на 12 спецмашинах, - уточнили в ГУ МЧС по Ростовской области.К приезду пожарных площадь возгорания превысила сотню квадратных метров. Потушить здание удалось спустя час. К счастью, во время ЧП никто не пострадал.