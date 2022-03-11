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В Ростове на огромной площади горел склад пластиковой тары

В Ростове на огромной площади горел склад пластиковой тары
В Ростове произошел крупный пожар на складе пластиковой тары. ЧП случилось ранним утром 14 марта на улице Вавилова, 63А.

Здание загорелось около 5 часов. Огонь охватил всю продукцию. Ветер разносил едкий черный дым по близлежащим улицам, пока пожар распространялся по всему складу. Очевидцы вызвали на место спасателей.

- Для ликвидации привлекались 52 человека на 12 спецмашинах, - уточнили в ГУ МЧС по Ростовской области.

К приезду пожарных площадь возгорания превысила сотню квадратных метров. Потушить здание удалось спустя час. К счастью, во время ЧП никто не пострадал.
Фото: fed.sibnovosti.ru.
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