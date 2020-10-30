На Дону женщину подозревают в убийстве пенсионера-сожителя кухонным молотком

Женщину подозревают в убийстве 69-летнего сожителя кухонным молотком. Происшествие случилось 31 октября в Ростове-на-Дону.По версии следствия, в день трагедии подозреваемая находилась у себя дома. Между сожителями произошла ссора, в ходе которой женщина схватила кухонный молоток и избила им пенсионера. От полученных ударов по туловищу и голове мужчина скончался на месте.- Ходатайство об избрании в отношении 60-летней подозреваемой меры пресечения в виде заключения под стражу направлено в суд, - сообщили в СУ СК по Ростовской области.