Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

0 Версия для печати

На Дону женщину подозревают в убийстве пенсионера-сожителя кухонным молотком

На Дону женщину подозревают в убийстве пенсионера-сожителя кухонным молотком
Женщину подозревают в убийстве 69-летнего сожителя кухонным молотком. Происшествие случилось 31 октября в Ростове-на-Дону.

По версии следствия, в день трагедии подозреваемая находилась у себя дома. Между сожителями произошла ссора, в ходе которой женщина схватила кухонный молоток и избила им пенсионера. От полученных ударов по туловищу и голове мужчина скончался на месте.

- Ходатайство об избрании в отношении 60-летней подозреваемой меры пресечения в виде заключения под стражу направлено в суд, - сообщили в СУ СК по Ростовской области.

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.