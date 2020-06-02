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Ростовчанин до смерти забил жену молотком

Ростовчанин до смерти забил жену молотком
В Ростове заключён под стражу 35-летний местный житель, подозреваемый в убийстве своей жены. Преступление произошло в Пролетарском районе донской столицы.

По версии следствия, в ночь на 30 мая между мужчиной и его женой произошла ссора. Ростовчанин в этот момент был пьян. Он схватил молоток и дважды ударил 52-летнюю женщину им по голове. Пострадавшую госпитализировали в городскую больницу. Через несколько дней она скончалась в медучреждении.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».
- По ходатайству следствия судом в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - рассказала старший помощник руководителя СУ СК России по Ростовской области Галина Гагалаева.

Ранее мужчина неоднократно привлекался к уголовной ответственности за аналогичное преступление.

В настоящее время следственные действия продолжаются. Устанавливают все обстоятельства преступления.

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