Ростовчанин до смерти забил жену молотком

В Ростове заключён под стражу 35-летний местный житель, подозреваемый в убийстве своей жены. Преступление произошло в Пролетарском районе донской столицы.По версии следствия, в ночь на 30 мая между мужчиной и его женой произошла ссора. Ростовчанин в этот момент был пьян. Он схватил молоток и дважды ударил 52-летнюю женщину им по голове. Пострадавшую госпитализировали в городскую больницу. Через несколько дней она скончалась в медучреждении.В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».Ранее мужчина неоднократно привлекался к уголовной ответственности за аналогичное преступление.В настоящее время следственные действия продолжаются. Устанавливают все обстоятельства преступления.