В Ростове мужчина пострадал в ДТП, врезавшись в рекламную вывеску

Фото: Rostov.ru.

В Ростове водитель легковушки пострадал в аварии. ДТП случилось 6 апреля около 18:30 рядом с рынком «Темерник».Мужчина за рулем автомобиля «Рено Логан» ехал по улице Штахановского. Когда он проезжал дом № 27, то не справился с управлением. Транспорт на большой скорости врезался в рекламную конструкцию с ценами на бензин.От мощного удара вся передняя часть легковушки смялась, лобовое стекло разбилось. Водитель выжил, но получил травмы. Как сообщили в УГИБДД по Ростовской области, 52-летнего мужчину доставили в больницу.