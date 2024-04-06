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В Ростове мужчина пострадал в ДТП, врезавшись в рекламную вывеску

В Ростове мужчина пострадал в ДТП, врезавшись в рекламную вывеску
В Ростове водитель легковушки пострадал в аварии. ДТП случилось 6 апреля около 18:30 рядом с рынком «Темерник».

Мужчина за рулем автомобиля «Рено Логан» ехал по улице Штахановского. Когда он проезжал дом № 27, то не справился с управлением. Транспорт на большой скорости врезался в рекламную конструкцию с ценами на бензин.

От мощного удара вся передняя часть легковушки смялась, лобовое стекло разбилось. Водитель выжил, но получил травмы. Как сообщили в УГИБДД по Ростовской области, 52-летнего мужчину доставили в больницу.
Фото: Rostov.ru.
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