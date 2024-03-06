В Ростове водитель легковушки пострадал в ДТП, врезавшись в забор и автобус

Фото: Rostov.ru.

В Ростове водитель «Вольво» пострадал в аварии с автобусом. ДТП случилось 5 марта около 19:00 на Западном.В тот вечер 49-летний мужчина за рулем легковушки ехал в сторону улицы Малиновского. В районе дома № ¼ на Пескова он не справился с управлением. Машина на полном ходу влетела в кирпичный забор. Удар был настолько мощным, что ее отбросило на встречную полосу — прямо на автобус № 98.— В результате аварии пострадал водитель легковушки, — сообщили в УГИБДД по Ростовской области.К счастью, на момент ДТП в автобусе не было пассажиров. А водитель отделался испугом и синяками — в списках раненых его нет.