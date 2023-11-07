В Таганроге 80-летний мужчина пострадал под колесами легковушки

Фото: УГИБДД по Ростовской области.

В Таганроге Ростовской области пенсионер попал под колеса легковушки. Авария случилась утром 7 ноября.Водитель за рулем «Мазды» ехал по улице Ломакина около 08:00. В районе дома № 113 проезжую часть решил перейти 80-летний мужчина. Водитель легковушки не успел притормозить и на большой скорости сбил пешехода с ног.От сильного удара пенсионер ударился о лобовое стекло транспорта и прокатился по капоту.В УГИБДД по Ростовской области сообщили, что дедушку с травмами доставили в медучреждение.