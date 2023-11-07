Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

Версия для печати

В Таганроге 80-летний мужчина пострадал под колесами легковушки

В Таганроге 80-летний мужчина пострадал под колесами легковушки
В Таганроге Ростовской области пенсионер попал под колеса легковушки. Авария случилась утром 7 ноября.

Водитель за рулем «Мазды» ехал по улице Ломакина около 08:00. В районе дома № 113 проезжую часть решил перейти 80-летний мужчина. Водитель легковушки не успел притормозить и на большой скорости сбил пешехода с ног.

От сильного удара пенсионер ударился о лобовое стекло транспорта и прокатился по капоту.

В УГИБДД по Ростовской области сообщили, что дедушку с травмами доставили в медучреждение.
Фото: УГИБДД по Ростовской области.
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.