В Ростовской области мужчина до смерти избил собутыльницу

Пьяный житель Красного Сулина до смерти избил собутыльницу. Происшествие случилось 26 октября в одном из частных домов.По версии следствия, в день трагедии подозреваемый распивал алкогольные напитки со своей знакомой. Через некоторое время градус ударил в голову, и между ними произошла ссора на почве ревности. Слов стало недостаточно, и подозреваемый нанес многочисленные удары руками и ногами в область туловища и головы своей 30-летней знакомой. Через некоторое время потерпевшая скончалась от полученных травм.- В отношении 35-летнего местного жителя возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Подозреваемый задержан, - сообщили в СУ СКР по Ростовской области. - Следствием решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.