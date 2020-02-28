Житель Ростовской области до смерти забил ногами знакомую



В Ростовской области мужчина до смерти забил приятельницу. Инцидент произошёл 29 февраля в Константиновске.



Николай К. распивал спиртные напитки с Ольгой В., сообщает DonDay.ru. Они находились в квартире на улице Калинина. Охмелев, собутыльники стали ругаться. Женщина настаивала на своей правоте, чем всё больше и больше злила Николая. Озверев, он схватил стакан и с размаху разбил его о голову знакомой. Когда та упала на пол, он начал избивать её ногами. Мужчина бил её до тех пор, пока Ольга не перестала подавать признаки жизни. От побоев дончанка скончалась на месте.



Подозреваемого задержали и доставили в отдел полиции. В отношении него возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть человека».