В Ростове легковушка врезалась в пассажирский автобус

Фото: соцсети.

В Ростове произошла авария с участием пассажирского транспорта. ДТП случилось около полудня 1 февраля.По предварительной информации, 43-летний водитель авто «Лада Приора» ехал по проспекту Шолохова. Мужчина повернул на улицу Щаденко, не уступив дорогу автобусу под управлением 60-летнего шофера. Водитель общественного транспорта не успел остановиться и ударил легковушку в бок. От удара стекло разбилось. Автобус получил меньше механических повреждений - у него разбита фара и помят бампер.Как сообщили в УГИБДД по Ростовской области, ДТП обошлось без пострадавших.