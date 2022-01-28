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В Ростове легковушка врезалась в пассажирский автобус

В Ростове легковушка врезалась в пассажирский автобус
В Ростове произошла авария с участием пассажирского транспорта. ДТП случилось около полудня 1 февраля.

По предварительной информации, 43-летний водитель авто «Лада Приора» ехал по проспекту Шолохова. Мужчина повернул на улицу Щаденко, не уступив дорогу автобусу под управлением 60-летнего шофера. Водитель общественного транспорта не успел остановиться и ударил легковушку в бок. От удара стекло разбилось. Автобус получил меньше механических повреждений - у него разбита фара и помят бампер.

Как сообщили в УГИБДД по Ростовской области, ДТП обошлось без пострадавших.
Фото: соцсети.
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