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В центре Ростова водитель такси пострадал в массовом ДТП

В центре Ростова водитель такси пострадал в массовом ДТП
В Ростове 55-летний таксист пострадал в массовой аварии. ДТП случилось около полуночи 1 июля.

По предварительной информации, мужчина за рулем такси «Лада Гранта» ехал по проспекту Ворошиловскому. В районе «Газпрома» он начал поворачивать на улицу Суворова, не уступив дорогу встречной «Ауди А6». От удара авто отбросило на припаркованную «Мазду 3». У машины такси разбилось лобовое стекло и сильно помяло капот и бампер.

- В результате ДТП пострадал 55-летний водитель «Лады», - сообщили в УГИБДД по Ростовской области. - Его доставили в больницу.

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