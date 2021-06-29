В центре Ростова водитель такси пострадал в массовом ДТП

В Ростове 55-летний таксист пострадал в массовой аварии. ДТП случилось около полуночи 1 июля.По предварительной информации, мужчина за рулем такси «Лада Гранта» ехал по проспекту Ворошиловскому. В районе «Газпрома» он начал поворачивать на улицу Суворова, не уступив дорогу встречной «Ауди А6». От удара авто отбросило на припаркованную «Мазду 3». У машины такси разбилось лобовое стекло и сильно помяло капот и бампер.- В результате ДТП пострадал 55-летний водитель «Лады», - сообщили в УГИБДД по Ростовской области. - Его доставили в больницу.