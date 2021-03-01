В Ростове сухое дерево упало на две иномарки

В Ростове ствол дерева обрушился на два припаркованных автомобиля. Происшествие случилось утром 3 марта напротив станции Ростов-Товарный.Очевидцы ЧП опубликовали снимки с места в социальных сетях. Судя по фото, огромный ствол помял корпусы машин. Не исключено, что у черного «Хендай Акцента» разбито лобовое стекло. Другой автомобиль, вероятно, тоже не избежал повреждений.Скорее всего, причиной стал сильный ветер. Высохшее старое дерево буквально сломалось под очередным порывом и упало прямо на легковушки.Напомним, во время сильного ветра рекомендуется не ходить под ветками старых сухих деревьев и слабозакрепленными конструкциями. Водителям также стоит соблюдать осторожность и не парковать транспорт под деревьями.В случае, если на машину упадет тяжелый предмет (в том числе ствол или ветки), владельцу необходимо будет обратиться в районные инженерные службы и ТСЖ. Специалисты составят протокол, в котором укажут информацию об ущербе. После этого владелец авто может обратиться в соответствующие инстанции для получения компенсации.