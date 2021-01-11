В Ростове упавшие из-за непогоды деревья повредили припаркованные авто

В Ростове несколько припаркованных машин пострадали из-за упавших аварийных деревьев. Причиной стал сильный ветер, сила порыва которого достигает 72 километров в час. Всего за несколько часов днем 13 января упали около 15 старых стволов и крупных веток.Из этого числа ликвидированы восемь, на оставшихся семи объектах работы еще продолжаются.По информации городского ГО и ЧС, ураганный ветер повалил на машины четыре аварийных дерева. К счастью, поблизости не было людей.В связи с непогодой не рекомендуется ходить под ветками старых сухих деревьев, а также нужно избегать слабо укрепленных конструкций. По возможности ограничить пребывание на улице. Водителям также стоит соблюдать осторожность и не парковать транспорт под деревьями.В случае, если на машину упадет тяжелый предмет ( в том числе ствол или ветки), владельцу необходимо будет обратиться в районные инженерные службы и ТСЖ. Специалисты составят протокол, в котором укажут информацию об ущербе. После которой владелец авто может обратиться в соотвествующие инстанции для получения компенсации.