В Ростове из-за шквалистого ветра дерево упало на припаркованный автомобиль

Во время штормовой погоды в Ростове дерево рухнуло прямо на припаркованный автомобиль. ЧП случилось 28 мая на улице Жмайлова, 3.На этой улице владелец оставил припаркованную машину. Видимо он не заметил, что прямо над его автомобилем стоит огромное старое дерево, которое и без ветра могло рухнуть на транспорт. Из-за сильного ветра именно это и случилось – ствол наклонился и треснул, обрушив свою силу на крышу машины.К счастью, никого поблизости не было и в результате происшествия никто не пострадал.Напомним, 28 мая в Ростове-на-Дону прогнозировалась штормовая погода. По информации ГО и ЧС, сила ветра достигала 18 метров в секунду. Такие порывы могут привести к обвалу слабо закрепленных конструкций и старых деревьев.