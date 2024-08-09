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В Ростове из реки выловили труп неизвестного мужчины

В Ростове из реки выловили труп неизвестного мужчины
В Ростове-на-Дону из реки Темерник выловили труп мужчины. Инцидент произошел 9 августа.

Тело нашли неподалеку от дома № 12 на улице Куликовской. Прибывшие спасатели вытянули мужчину на сушу.

По информации донского ГУ МЧС, личность погибшего устанавливается.
Фото: Яндекс.Карты
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