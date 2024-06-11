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В Ростове из горящего здания Ростелекома эвакуировали трех человек

В Ростове из горящего здания Ростелекома эвакуировали трех человек
В Ростове при пожаре в здании Ростелекома эвакуировали трех человек. Огонь вспыхнул 11 июня на Мурлычева, 56-60 - 10-я Линия.

Предварительно, пламя вспыхнуло около 19:15 в здании филиала Ростелекома. Очевидцы заметили клубы дыма и вызвали на место сотрудников МЧС. Всего огонь охватил 10 квадратов площади. Для тушения привлекли 12 единиц техники.

Спасатели эвакуировали из здания трех человек.

В ГУ МЧС по Ростовской области сообщили, что в результате пожара никто не пострадал. Пламя потушили к 20:15.
Фото: Соцсети.
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