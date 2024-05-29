В Ростове из-за крупного пожара на Королева эвакуировали 15 жильцов
В Ростове-на-Дону из-за крупного пожара эвакуировали 15 жильцов. ЧП произошло 28 мая на Королева, 27/2.
Предварительно, квартира на четвертом этаже вспыхнула около 23:30. Соседи заметили клубы дыма в подъезде и вызвали на место спасателей. За пару минут огонь охватил практически всю жилую территорию.
Была даже угроза распространения огня на соседние квартиры, поэтому спасателям пришлось эвакуировать жильцов.
В ГУ МЧС по Ростовской области сообщили, что для тушения огня задействовали 16 человек на трех автоцистернах. Всего сгорело 10 квадратов помещения. В результате пожара никто не пострадал.