В Ростове из-за крупного пожара на Королева эвакуировали 15 жильцов

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В Ростове-на-Дону из-за крупного пожара эвакуировали 15 жильцов. ЧП произошло 28 мая на Королева, 27/2.Предварительно, квартира на четвертом этаже вспыхнула около 23:30. Соседи заметили клубы дыма в подъезде и вызвали на место спасателей. За пару минут огонь охватил практически всю жилую территорию.Была даже угроза распространения огня на соседние квартиры, поэтому спасателям пришлось эвакуировать жильцов.В ГУ МЧС по Ростовской области сообщили, что для тушения огня задействовали 16 человек на трех автоцистернах. Всего сгорело 10 квадратов помещения. В результате пожара никто не пострадал.