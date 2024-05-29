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В Ростове из-за крупного пожара на Королева эвакуировали 15 жильцов

В Ростове из-за крупного пожара на Королева эвакуировали 15 жильцов
В Ростове-на-Дону из-за крупного пожара эвакуировали 15 жильцов. ЧП произошло 28 мая на Королева, 27/2.

Предварительно, квартира на четвертом этаже вспыхнула около 23:30. Соседи заметили клубы дыма в подъезде и вызвали на место спасателей. За пару минут огонь охватил практически всю жилую территорию.

Была даже угроза распространения огня на соседние квартиры, поэтому спасателям пришлось эвакуировать жильцов.

В ГУ МЧС по Ростовской области сообщили, что для тушения огня задействовали 16 человек на трех автоцистернах. Всего сгорело 10 квадратов помещения. В результате пожара никто не пострадал.
Фото: СоцСети
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