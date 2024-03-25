В Ростовской области два человека погибли при пожаре

Фото: ГУ МЧС по Ростовской области.

В Ростовской области двое погибли при пожаре. Информацию об этом сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области.Первый случай произошел в ночь на 24 марта в хуторе Сусат в Семикаракорском районе. Пламя вспыхнуло в частном доме на Гагарина, 163. Всего за пару минут огонь охватил площадь 100 квадратов. Очевидцы заметили, как постройка полыхает, и вызвали на место сотрудников МЧС. Для тушения привлекли 8 спасателей на трех автоцистернах. В результате пожара погибла 84-летняя женщина. Она отравилась угарным газом.Днем ранее происшествие случилось в поселке Шолоховском Белокалитвинского района. Огонь вспыхнул в одной из квартир на Чапаева. Пожар произошел на втором этаже, соседи сразу же вызвали спасателей. На месте специалисты эвакуировали 28 человек. В результате пожара погиб 56-летний мужчина. Причиной ЧП стала неосторожность при курении.