В Ростове ищут свидетелей смертельного ДТП

Фото: СУ СК по Ростовской области

В Ростове-на-Дону ищут свидетелей трагической аварии, произошедшей 11 февраля на улице Текучева.Согласно собранной информации, между 1:30 и 3:20 ростовчанин, находясь за рулем автомобиля «Чери Тиго», двигался по указанной улице. На большой скорости автомобилист сбил пешехода, который оказался на проезжей части. Представители Следственного комитета подтвердили, что водитель был пьян.В результате полученных травм пешеход скончался на месте ДТП. В отношении водителя возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения, приведшее к смерти человека по неосторожности в состоянии алкогольного опьянения».Следователи призывают граждан, располагающих любой информацией о произошедшем или ставших свидетелями ДТП, обратиться в Следственный комитет России по Ростовской области по телефону: 8 (863) 210-97-70 (дежурный следственного управления).