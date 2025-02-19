В Ростове ищут свидетелей смертельного ДТП
В Ростове-на-Дону ищут свидетелей трагической аварии, произошедшей 11 февраля на улице Текучева.
Согласно собранной информации, между 1:30 и 3:20 ростовчанин, находясь за рулем автомобиля «Чери Тиго», двигался по указанной улице. На большой скорости автомобилист сбил пешехода, который оказался на проезжей части. Представители Следственного комитета подтвердили, что водитель был пьян.
В результате полученных травм пешеход скончался на месте ДТП. В отношении водителя возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения, приведшее к смерти человека по неосторожности в состоянии алкогольного опьянения».
Следователи призывают граждан, располагающих любой информацией о произошедшем или ставших свидетелями ДТП, обратиться в Следственный комитет России по Ростовской области по телефону: 8 (863) 210-97-70 (дежурный следственного управления).