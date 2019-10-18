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В Ростове ищут родственников пропавшей пенсионерки

В Ростове ищут родственников пропавшей пенсионерки
В донской столице ищут родственников потерявшейся пожилой женщины. Происшествие случилось на улице Добровольского вечером 20 октября.

Жители Ростова увидели на улице пенсионерку. Женщина сказала, что не знает, где живет, и не помнит свою фамилию. Назвала только имя - Надежда Васильевна.

Обеспокоенные ростовчане вызвали ей скорую помощь. Бригада медиков забрала пенсионерку в БСМП для установления личности.

Если вам знакома женщина на фото, просьба позвонить в полицию по номеру: 102.

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