В Ростове ищут родственников пропавшей пенсионерки



В донской столице ищут родственников потерявшейся пожилой женщины. Происшествие случилось на улице Добровольского вечером 20 октября.



Жители Ростова увидели на улице пенсионерку. Женщина сказала, что не знает, где живет, и не помнит свою фамилию. Назвала только имя - Надежда Васильевна.



Обеспокоенные ростовчане вызвали ей скорую помощь. Бригада медиков забрала пенсионерку в БСМП для установления личности.



Если вам знакома женщина на фото, просьба позвонить в полицию по номеру: 102.