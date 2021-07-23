В Ростове горит трехэтажный дом на улице Центральной

В Пролетарском районе Ростове-на-Дону горит двухэтажный частный дом. Пожар начался вечером 27 июля на улице Центральной, 30.Сообщение о ЧП поступило спасателям около 19 часов. По кадрам с места видно, как сильно бушует пламя - оно уже охватило две соседние постройки и угрожает другим жилым домам. Площадь возгорания составляет 200 квадратных метров. Не останавливает огонь даже начавшийся дождь.- Пожар тушат 59 человек с помощью 18 единиц техники, - сообщили в ГУ МЧС России по Ростовской области.Уже эвакуированы 13 жителей улицы. Пока о жертвах не сообщается.