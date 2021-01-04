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В Таганроге на площади в 500 квадратов горит жилой двухэтажный дом

В Таганроге на площади в 500 квадратов горит жилой двухэтажный дом
В Таганроге по повышенному рангу горит двухэтажный жилой дом. Постройка воспламенилась около 14 часов 11 января.

По предварительной информации, возгорание произошло на крыше. Огонь распространился на площадь в 500 квадратных метров. Прибывшие пожарные эвакуировали из дома людей. Пламя бушует с такой силой, что пожару присвоен второй ранг сложности.

Во время тушения в доме был обнаружен труп.

- Личность и пол погибшего устанавливается, - прокомментировали в ГУ МЧС по Ростовской области.

Сейчас на месте работают более 50 спасателей и 20 единиц техники.

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