В Таганроге на площади в 500 квадратов горит жилой двухэтажный дом

В Таганроге по повышенному рангу горит двухэтажный жилой дом. Постройка воспламенилась около 14 часов 11 января.По предварительной информации, возгорание произошло на крыше. Огонь распространился на площадь в 500 квадратных метров. Прибывшие пожарные эвакуировали из дома людей. Пламя бушует с такой силой, что пожару присвоен второй ранг сложности.Во время тушения в доме был обнаружен труп.- Личность и пол погибшего устанавливается, - прокомментировали в ГУ МЧС по Ростовской области.Сейчас на месте работают более 50 спасателей и 20 единиц техники.