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В Ростове двое пострадали в массовом ДТП с электробусом

В Ростове двое пострадали в массовом ДТП с электробусом
В Ростове-на-Дону два человека пострадали в массовом ДТП. Авария с участием трех машин случилась 24 июля около 16:00.

По предварительным данным, 25-летний парень за рулем «Лады Приоры» ехал по проспекту Буденновскому. В районе дома № 68 он врезался в припаркованную «ГАЗель». Удар оказался настолько сильным, что легковушку отбросило в проезжающий мимо электробус № 17а. В этот момент в салоне общественного транспорта находились 15 пассажиров.

- После ДТП в больницу с травмами отвезли водителя «Лады» и его 20-летнюю девушку-пассажира. Остальные участники аварии не пострадали, - сообщили в региональном УГИБДД.
Фото: УГИБДД по Ростовской области
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