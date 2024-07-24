В Ростове двое пострадали в массовом ДТП с электробусом

Фото: УГИБДД по Ростовской области

В Ростове-на-Дону два человека пострадали в массовом ДТП. Авария с участием трех машин случилась 24 июля около 16:00.По предварительным данным, 25-летний парень за рулем «Лады Приоры» ехал по проспекту Буденновскому. В районе дома № 68 он врезался в припаркованную «ГАЗель». Удар оказался настолько сильным, что легковушку отбросило в проезжающий мимо электробус № 17а. В этот момент в салоне общественного транспорта находились 15 пассажиров.- После ДТП в больницу с травмами отвезли водителя «Лады» и его 20-летнюю девушку-пассажира. Остальные участники аварии не пострадали, - сообщили в региональном УГИБДД.