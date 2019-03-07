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В Ростове двое молодых людей пытались перебросить в колонию наркотики и технику

В Ростове двое молодых людей пытались перебросить в колонию наркотики и технику
Два молодых человека пытались перебросить в ростовскую колонию наркотики и технику. Инцидент случился 12 марта на улице Тоннельной. Злоумышленников задержали и отправили на досмотр. Ими оказались 18-летний ростовчанин и 27-летний житель Волгодонска.

У одного из них нашли 1 093 капсулы психотропного препарата, гранулы с тёмным веществом, растительную массу зелёного цвета, пластичное тёмно-коричневое вещество и десять бутылок с неизвестной жидкостью.

Второй парень прятал четыре колоды игральных карт, четыре мобильных телефона, две зарядки, две пары наушников и две бутылки с зелёной растительной массой.

- Задержанные граждане и изъятые вещества переданы сотрудникам полиции, - сообщили в пресс-службе ГУФСИН России по Ростовской области.
В Ростове двое молодых людей пытались перебросить в колонию наркотики и технику

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