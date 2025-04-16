Ночью неизвестные пытались поджечь дом главы донских мусульман Мухаммеда Бикмаева
Ночью неизвестные пытались поджечь дом главы донских мусульман Мухаммеда Бикмаева. Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь выразил ему поддержку.
Инцидент произошёл 15 апреля на улице Туркестанская, 28. К счастью, никто не пострадал. Глава региона отметил, что виновные в этом инциденте будут наказаны.Однако сам Бикмаев прокомментировал порталу DonDay, что зажигательную смесь бросили в окно здания Центрального духовного управления мусульман Ростовской области.