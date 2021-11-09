В Ростове частный дом сгорел дотла: видео

Фото и видео: Максим Троянов.

В Ростове произошел крупный пожар в частном доме. ЧП случилось днем 11 ноября на улице Кузнечной.Дом №84А загорелся около 14:30. Пламя быстро распространилось по жилье, уничтожая на своем пути всю технику и мебель. Вскоре огонь охватил стены и даже крышу одноэтажного здания.Пожару присвоили высокий ранг. Чтобы его потушить, потребовались 24 спасателя на шести спецмашинах. Полностью ликвидировать пламя удалось спустя час. По информации ГУ МЧС по Ростовской области, во время ЧП никто не пострадал. Однако дом сгорел дотла. Проще будет построить новое жилье, чем восстановить.