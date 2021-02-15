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В Сальске произошел крупный пожар в частном доме

В Сальске произошел крупный пожар в частном доме
В Сальске дотла сгорел одноэтажный частный дом. Происшествие случилось 16 февраля примерно в 22.00 на улице Цветаевой, 17.

По словам очевидцев, огонь быстро распространился по строению и внутри него. Причина пожара пока не известна, однако пламя охватило всю технику, мебель и бытовые вещи. В ужасе жильцы выбежали на улицу и вызвали пожарных.

Возгорание ликвидировали примерно за час. К сожалению, от дома к тому времени остались только выгоревшая крыша и кирпичные стены.

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