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В Ростове на Северном сгорел двухэтажный частный дом

В Ростове на Северном сгорел двухэтажный частный дом
В Ростове произошел пожар в двухэтажном частном доме. ЧП случилось 8 сентября на улице Баграмяна, 16.

По предварительной информации, жилье загорелось около полудня. Соседи, увидев черный дым, вызвали спасателей. Тем временем огонь быстро распространялся по всему дому, уничтожая мебель, технику и стены. К приезду пожарных пламя охватило более 150 квадратных метров.

— В ликвидации огня задействовали 28 спасателей на восьми спецмашинах, — прокомментировали в ГУ МЧС по Ростовской области.

Чтобы полностью потушить пламя, потребовалось около двух часов. К счастью, во время ЧП никто не пострадал. Однако владелец дома понес огромный материальный ущерб.

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