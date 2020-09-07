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В Ростовской области разыскивают дезориентированную 49-летнюю женщину

В Ростовской области разыскивают дезориентированную 49-летнюю женщину
В донском регионе разыскивают без вести пропавшую 49-летнюю женщину. Галина Чемерицына из хутора Ильинов Мартыновского района пропала 6 сентября.

Известно, что женщина утром ушла из дома, взяв с собой документы, и вечером уже не вернулась. Обеспокоенные родственники пропавшей сразу обратились в полицию, женщину объявили в розыск. Галина нуждается в медицинской помощи и может быть дезориентирована.

На вид разыскиваемой - 47-50 лет, рост - 165 сантиметров, у нее среднее телосложение, волосы темно-коричневые, глаза карие. В день исчезновения она была одета в кофту с рукавом, черные штаны. С собой взяла документы.

Если вы что-нибудь знаете о том, куда могла пойти Галина, или где она может находиться, позвоните по номерам: 8-800-700-54-52 или 112.

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