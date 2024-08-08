В Ростове автомобилист сбил 3-летнего ребенка

Фото: Ростов ру

В Ростове-на-Дону автомобилист сбил 3-летнего ребенка. ДТП случилось 7 августа на улице Смычки.Примерно в 17:30 по дороге двигался автомобиль «ВАЗ-2107» под управлением 23-летнего молодого человека. По предварительным данным, в районе дома № 45 ребёнок выбежал на проезжую часть из-за стоящего автомобиля. Водитель не успел затормозить и сбил малыша.По данным региональной Госавтоинспекции, в результате ДТП пострадал 3-летний мальчик. Его с травмами доставили в больницу.