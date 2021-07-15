В Азовском районе парень на ВАЗе сбил малыша
В Азовском районе парень на отечественном авто сбил 3-летнего мальчика. ДТП случилось16 июля около 20:30 в селе Кулешовка.
В тот вечер 21-летний водитель «ВАЗ-2109» ехал по улице Первомайской. В районе дома №50 на проезжую часть выбежал маленький мальчик. Автомобилист не успел затормозить и сбил ребенка.
- В результате ДТП малыша с травмами доставили в больницу, - прокомментировал инспектор по безопасности дорожного движения отделения ГИБДД МО МВД России «Азовский» капитан полиции Геннадий Правдюков.