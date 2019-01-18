В Ростове автомобилист на «Мерседесе» наехал на полицейского: видео



В Кировском районе Ростова-на-Дону возбудили уголовное дело в отношении местного жителя. Находясь за рулём иномарки, он наехал на сотрудника полиции.



Вечером 11 января правоохранитель заметил на пересечении Пушкинской и Ворошиловского припаркованный «Мерседес GLK 300». Водитель данного авто разыскивался за совершение преступления.



Правоохранитель увидел, что водитель сидит в салоне. Он подошёл и попросил мужчину выйти из машины и показать документы. Однако тот завёл автомобиль и наехал на полицейского. Затем нарушитель скрылся.



- Пострадавший получил травмы, неопасные для жизни и здоровья, - рассказали в СУ СК России по Ростовской области.



Спустя неделю горе-водитель пришёл с повинной в отдел полиции. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье о применении насилия, неопасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти, в связи с исполнением им своих должностных обязанностей.



