В Ростове автомобиль загорелся после столкновения со столбом, водитель получил ожоги

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Появились подробности ДТП в Ростове на проспекте Шолохова. Авария произошла 5 июля в районе дома № 182.Около 21:00 по дороге ехал 35-летний мужчина за рулем «Хендай Соляриса». По предварительным данным, водитель не соблюдал безопасную дистанцию и столкнулся с «Омода С5», которой управлял 37-летний водитель. В результате столкновения «Хендай» отбросило на опору ЛЭП. Машина начала гореть. По информации ГУ МЧС по Ростовской области, площадь пожара составила шесть квадратных метров.В донском УГИБДД сообщили, что пострадал водитель «Хендай Соляриса». Его с ожогами доставили в медучреждение.