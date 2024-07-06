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В Ростове автомобиль загорелся после столкновения со столбом, водитель получил ожоги

В Ростове автомобиль загорелся после столкновения со столбом, водитель получил ожоги
Появились подробности ДТП в Ростове на проспекте Шолохова. Авария произошла 5 июля в районе дома № 182.

Около 21:00 по дороге ехал 35-летний мужчина за рулем «Хендай Соляриса». По предварительным данным, водитель не соблюдал безопасную дистанцию и столкнулся с «Омода С5», которой управлял 37-летний водитель. В результате столкновения «Хендай» отбросило на опору ЛЭП. Машина начала гореть. По информации ГУ МЧС по Ростовской области, площадь пожара составила шесть квадратных метров.

В донском УГИБДД сообщили, что пострадал водитель «Хендай Соляриса». Его с ожогами доставили в медучреждение.
Фото: Donday.
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