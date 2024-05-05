Фото: DonDay.ru.

Жители Ростовской области вместе со всеми православными христианами празднуют Пасху. В 2024 году Светлое Христово Воскресение пришлось на 5 мая. Примечательно, что дата меняется каждый год — в зависимости от полнолуния и еврейского праздника Песаха. Пасха должна предшествовать иудейскому торжеству и проводиться в воскресенье, ближайшее к полнолунию. Фаза Луны выбрана не случайно — как сказано в Евангелии: «когда Христос был распят, померкло солнце».Сотни прихожан посетили ночью Ростовский кафедральный собор Рождества Пресвятой Богородицы, где прошла литургия. Люди приходили целыми семьями, иногда чуть раньше службы — чтобы успеть поставить свечи, помолиться и приложиться к иконам.Ближе к полуночи Глава Донской митрополии митрополит Ростовский и Новочеркасский Меркурий возглавил праздничный крестный ход. Перед началом владыка поздравил ростовчан с праздником Христова Воскресения и обратился ко всем верующим с архипастырским словом.После богослужения прихожан окропили святой водой. Многие выставляли куличи, крашеный яйца и другие продукты, чтобы освятить их.