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Православные ростовчане 5 мая празднуют Светлое Христово Воскресение

Православные ростовчане 5 мая празднуют Светлое Христово Воскресение
Жители Ростовской области вместе со всеми православными христианами празднуют Пасху. В 2024 году Светлое Христово Воскресение пришлось на 5 мая. Примечательно, что дата меняется каждый год — в зависимости от полнолуния и еврейского праздника Песаха. Пасха должна предшествовать иудейскому торжеству и проводиться в воскресенье, ближайшее к полнолунию. Фаза Луны выбрана не случайно — как сказано в Евангелии: «когда Христос был распят, померкло солнце».

Сотни прихожан посетили ночью Ростовский кафедральный собор Рождества Пресвятой Богородицы, где прошла литургия. Люди приходили целыми семьями, иногда чуть раньше службы — чтобы успеть поставить свечи, помолиться и приложиться к иконам.

Ближе к полуночи Глава Донской митрополии митрополит Ростовский и Новочеркасский Меркурий возглавил праздничный крестный ход. Перед началом владыка поздравил ростовчан с праздником Христова Воскресения и обратился ко всем верующим с архипастырским словом.

После богослужения прихожан окропили святой водой. Многие выставляли куличи, крашеный яйца и другие продукты, чтобы освятить их.

Фото: DonDay.ru.
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