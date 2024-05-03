В Ростовской области рядом с центром содержания животных нашли десятки мертвых собак

Фото: соцсети Александры Макеевой.

В городе Таганроге Ростовской области назревает настоящий скандал из-за жестокого обращении с животными. С 28 апреля местные волонтеры опубликовали шокирующие фото и видео, на которых запечатлены десятки мертвых псов.Общественники рассказали, что мертвых собак нашли рядом с приютом для животных в селе Федоровка, где работает организация по отлову безнадзорных животных «Вега-Юг». По словам волонтеров, сотрудники этой компании выбросили мертвых животных на свалку. На кадрах, опубликованных на странице зоозащитницы Александры Макеевой, можно увидеть десятки псов. Некоторые трупы прикопаны, а другие просто лежат на земле. Как умерли животные и больны ли они чем-то, на данный момент неизвестно.Волонтеры сообщили, что в феврале 2024 года МКУ «Благоустройство» заключило контракт с «Вега-Юг» на отлов бездомных животных. Но до того как заключать контракт, местные власти должны были проверить компанию на нарушения законодательства. Общественники утверждают, что компания «Вега-Юг» была аффилирована с другими недобросовестными подрядчиками в других городах, где были найдены десятки замечаний. Например, в других городах после отлова бездомных животных выпустили на волю в плохом состоянии: в паразитах, ранах, сильно истощенными. У многих из них были незаживающие после стерилизации швы, а некоторые собаки и вовсе были без бирок на ушах и нестерилизованные.Волонтеры, для того чтобы привлечь внимание общественности, опубликовали фото и видео с места обнаружения мертвых собак. Они хотят разобраться в ситуации и наказать виновных за жестокое обращение с животными.Официальных комментариев от «Вега-Юг» относительно ситуации пока не было. По словам общественников, организация отрицает свою причастность к гибели животных и их захоронению на свалке.