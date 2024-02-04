В Ростове в тройном ДТП скончался водитель «Хендай»

Фото: УГИБДД по Ростовской области.

В Ростове в массовом ДТП погиб 40-летний водитель «Хендай». Жуткая авария произошла 4 февраля на улице Борко, 5.По предварительным данным, мужчина на «Хендай Солярис» ехал по улице около 20:45. В пути он потерял управление и врезался в бампер «ВАЗ-2110», за рулем которого сидел 25-летний парень. От удара легковушка выехала на «встречку» и врезалась в «БМВ Х1».- В результате ДТП 40-летний водитель «Хендай» погиб на месте. В больницу с травмами доставили 42-летнюю женщину- водителя «БМВ Х1», - сообщили в УГИБДД по Ростовской области.