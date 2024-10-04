Валерию Карпину указали на его ошибки в тренерстве двух футбольных команд

Фото: ФК Ростов

Валерию Карпину, известному тренеру, указали на его ошибки, связанные с совмещением работы в двух футбольных командах. Своим мнением поделился Анзор Кавазашвили, бывший вратарь «Спартака», в интервью «Советскому спорту».Футбольный сезон – 2024/25 начался для главного тренера «Ростова» неудачно. Команда практически в каждом матче проигрывает соперникам. Ведущие игроки получают травмы и выбывают из игры. В матче с «Акроном», который закончился со счетом 0:2, Карпин частично признал свою вину и назвал эту игру худшей за последние два года.Проблемы возникли и в сборной России, где Валерий Карпин также занимает пост главного тренера. Национальная команда не может найти соперников для товарищеских матчей. Если в ближайшее время не будут найдены альтернативные варианты, игры сборной будут отменены.Эта ситуация не могла остаться без внимания специалистов, которые занимаются футболом более 50 лет.- Я считаю, что это просто безобразие и издевательство над российским футболом! Если господин Карпин хочет работать эффективно, то ему следует покинуть «Ростов». А если он этого не сделает, то у меня как у профессионала больше нет к нему вопросов, — отметил Анзор Кавазашвили.По словам самого Карпина, частые переезды сильно выматывают его. Однако он не собирается уходить с обеих главных тренерских должностей. Напомним, что он продлил контракт со сборной России и ФК «Ростов» до 2028 года.