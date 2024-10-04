В преддверии Дня учителя в Ростове-на-Дону чествовали педагогов

Фото: Администрация Ростова.

Традиционно 5 октября отмечается День учителя. В этот день благодарные ученики и их родители выражают слова благодарности за знания, трудолюбие и вселенское терпение. В преддверии этого праздника в донской столице чествовали педагогов.Лучшим вручили знаки отличия «За заслуги в области образования», Почетные грамоты главы Администрации города, Благодарности главы Администрации города и Благодарственные письма главы Администрации города.На сегодняшний день в сфере образования Ростова-на-Дону работают более 18 тысяч специалистов. Из этого числа 11 тысяч — педагоги, награжден государственными наградами 51.В 2024 году семь педагогов стали победителями конкурса лучших учителей России и лауреатами премии президента РФ. Два педагога стали победителями конкурса «Учитель года Дона – 2024».Радует, что каждый год желающих получить профессию учителя становится все больше. В 2024 году в 1,5 раза увеличилось количество поступивших выпускников на целевое обучение по педагогическим специальностям.Кроме того, в Ростове продолжается активное развитие конкурсного движения. За последних 3 года введены 2 новых конкурса профессионального мастерства: «Искусство воспитания», «Наставник года» и 3 новых номинации конкурса «Учитель года».- Каждый из педагогов вносит бесценный вклад в развитие отрасли образования города и воспитание подрастающего поколения. Благодарю всех за высокий профессионализм, добросовестность, искреннюю любовь к детям, - отметил глава администрации города Алексей Логвиненко. - Желаю крепкого здоровья, благополучия и успехов!