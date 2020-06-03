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Массовая авария с участием автобуса произошла в Ростове

Массовая авария с участием автобуса произошла в Ростове
В Ростове на улице Еременко произошла массовая авария. Одним из участников ДТП стал автобус с пассажирами.

Авария произошла около 17 часов 4 июня. По предварительным данным, 37-летний водитель «Хендай Солярис», выезжая со двора, не уступил дорогу «Хендай Соната», ехавшему по главной. В результате произошло столкновение. От удара «Сонату» отбросило на стоявший на остановке автобус № 71. В этот момент в салоне общественного транспорта находились четыре пассажира. «Хендай Солярис» отбросило на встречную полосу, где он столкнулся с «Хендай Акцент» и «Субару Трибека».
- В результате ДТП травмы получил 27-летний водитель «Хендай Сонаты», - сообщили в отделе пропаганды УГИБДД Ростовской области. – Никто из пассажиров автобуса не пострадал.

По факту происшествия начата проверка. Устанавливают все обстоятельства случившегося.

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