Массовая авария с участием автобуса произошла в Ростове

В Ростове на улице Еременко произошла массовая авария. Одним из участников ДТП стал автобус с пассажирами.Авария произошла около 17 часов 4 июня. По предварительным данным, 37-летний водитель «Хендай Солярис», выезжая со двора, не уступил дорогу «Хендай Соната», ехавшему по главной. В результате произошло столкновение. От удара «Сонату» отбросило на стоявший на остановке автобус № 71. В этот момент в салоне общественного транспорта находились четыре пассажира. «Хендай Солярис» отбросило на встречную полосу, где он столкнулся с «Хендай Акцент» и «Субару Трибека».По факту происшествия начата проверка. Устанавливают все обстоятельства случившегося.