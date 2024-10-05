Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

Жители Герасименко в Ростове просят спилить ветхие деревья

Жители Герасименко в Ростове просят спилить ветхие деревья
В Ростове жители улицы Герасименко просят спилить ветхие деревья. Жалобу горожане разместили 4 октября в соцсетях.

Как сообщают местные жители, растение наклонилось прямо к земле. В период непогоды ветви растений обламываются и падают прямо на пешеходов и припаркованные авто.

- Есть пик падения дерева, наблюдается бугор земли на приствольном круге в результате подъёма корней. Второе дерево также сухое - цепляет балконы, обрывает обшивку, обламываются и падают ветки,- сказано в сообщении.

Каждый день сотни людей проходят на участке. Ростовчане просят спилить растения, пока не случилось ЧП.
Фото: Благоустройство
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.