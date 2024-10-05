Жители Герасименко в Ростове просят спилить ветхие деревья

Фото: Благоустройство

В Ростове жители улицы Герасименко просят спилить ветхие деревья. Жалобу горожане разместили 4 октября в соцсетях.Как сообщают местные жители, растение наклонилось прямо к земле. В период непогоды ветви растений обламываются и падают прямо на пешеходов и припаркованные авто.- Есть пик падения дерева, наблюдается бугор земли на приствольном круге в результате подъёма корней. Второе дерево также сухое - цепляет балконы, обрывает обшивку, обламываются и падают ветки,- сказано в сообщении.Каждый день сотни людей проходят на участке. Ростовчане просят спилить растения, пока не случилось ЧП.