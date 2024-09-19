Победители чемпионата высоких технологий получат премии от губернатора Василия Голубева

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Губернатор Василий Голубев подписал распоряжение о выплате премий победителям регионального этапа чемпионата высоких технологий «Профессионалы» и их педагогам. Соревнования прошли в Ростовском-на-Дону колледже связи и информатики, где 20 участников из девяти колледжей соревновались в разработке виртуальных миров, анализе данных и цифровых возможностях для бизнеса.Студенты колледжа заняли первые места во всех компетенциях и получили премии по 37,8 тысячи рублей.