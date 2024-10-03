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В 2024 году в Ростовской области число аварий с автобусами выросло на 20%

В 2024 году в Ростовской области число аварий с автобусами выросло на 20%
За восемь месяцев 2024 года в Ростовской области число аварий с автобусами выросло на 20%. Об этом сообщили на пресс-конференции Госавтоинспекции Ростовской области.

Общее количество аварий также выросло. За этот год 1 852 происшествия против 1 746 за 2023 год - рост на 6,1%. В ДТП 306 человек погибли и 2 198 получили ранения.

Среди самых частых нарушений на дороге выделили несоблюдение скорости, обгон в неположенном месте, нарушение правил проезда перекрестков и нарушение проезда пешеходных переходов. Немаловажно и физическое состояние водителя.

Стало больше аварий с детьми. Зачастую главной причиной травм и гибели детей в авариях является отсутствие удерживающего кресла в машине. Так, за этот год произошло 245 ДТП, в результате которых 19 детей погибли, а 261 ребенок получил травмы.

Аварий с участием автобусов стало на 20,8% больше. В прошлом году число происшествий составляло 48, а в этом - уже 58.

Число попавших в ДТП пешеходов выросло на 2,1%. В 2024 году под машины попали 423 человека. Из этого числа 378 пострадали, 62 получили ранения разной тяжести.
Фото: Ростов ру.
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