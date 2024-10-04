Сорвавшегося с высоты на Центральном рынке ростовчанина похоронили без ведома родных

Фото: DonDay

Без ведома близких в Ростове-на-Дону похоронили 23-летнего парня, который в начале сентября сорвался с высоты на Центральном рынке. Об этом сообщает Donday.Вадим Иманов жил Волгодонске, затем уехал. Как оказалось, в Ростов. Последний раз Вадим общался с родными еще 1 сентября. После он перестал отвечать на звонки родных. Сестра Вадима рассказывает, что поначалу они думали, что у парня сломался телефон, а затем обратились в полицию и к волонтерам.Добровольцы шокировали родных. Они рассказали, что молодой человек умер в больнице после падения с высоты еще месяц назад. Родственников попросили приехать за документами.Оказывается, Вадим погиб еще 7 сентября. Но еще большим шоком для его близких стало то, что парня просто похоронили без их ведома 1 октября в Больших Салах.- Вся наша семья была шокирована. Мама поехала за документами в Ростов, но там ей их не выдали, - рассказывает Александра. - Лишь показали место, где находится могила. Ей даже не отдали медицинское заключение о причинах смерти. Сказали так, на словах, что брат умер от черепно-мозговой травмы, сотрясения мозга и закрытого перелома грудной клетки.Родственники не знают, точно ли Вадим похоронен, так как никого из близких и знакомых парня не было на опознании тела.Не менее шокирующей новостью для родных стало и то, что Вадим оказался тем парнем, который упал с крыши на Центральном рынке в начале сентября. Жуткие кадры быстро разлетелись по социальным сетям. Многие пользователи тогда подумали, что молодой человек был под запрещенными веществами.Родственники Вадима решили провести эксгумацию тела Вадима для того, чтобы сделать экспертизу. Они хотят убедиться, что погибший действительно является Вадимом Имановым. А также близкие хотят узнать, действительно ли ему оказали медицинскую помощь. Если все же выяснится, что это Вадим, то тело парня хотят похоронить на его родине, в Морозовске.