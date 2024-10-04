Боец СВО из Омской области пропал в Новочеркасске

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Участник спецоперации без вести пропал в Ростовской области. О местонахождении 44-летнего Дмитрия Лымарева неизвестно больше месяца.До службы мужчина проживал в рабочем поселке Черлак Омской области. Затем Дмитрий отправился на СВО. Он вошел в воинскую часть 95375.Последний раз боец созванивался с родными 19 августа из Новочеркасска. С тех пор связь с Дмитрием оборвалась. Обеспокоенные родственники просят неравнодушных людей о помощи в поисках.Согласно ориентировкам, у мужчины было ранение в ноги. Из-за этого он хромает.Если вы обладаете информацией о местонахождении бойца, сообщите в военкомат.