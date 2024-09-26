Стартовала регистрация на ИТ-хакатон MORE.Tech от ВТБ

Фото: ВТБ.

ВТБ в 6-й раз проведет ежегодный хакатон для ИТ-специалистов по актуальным технологическим направлениям. Мероприятие пройдет в гибридном формате с 11 по 26 октября. Командам будет предложено решить одну из трех задач, а победители разделят призовой фонд в размере 1,5 млн рублей.В этом году участники смогут выбрать один из трех треков: озеро данных, NFT или Vault. Озеро данных -- хранилище больших данных, которое позволяет обрабатывать и анализировать информацию с использованием инновационных технологий. NFT -- цифровой сертификат, подтверждающий право владения каким-то объектом реального мира. Vault -- место с повышенной защитой, где хранятся данные, файлы или цифровые активы. Технологическим партнером трека «Озеро данных» стало решение T1 Cloud от холдинга Т1.С 11 по 20 октября при поддержке менторов ВТБ командам предстоит разработать свои решения -- для работы с большими данными.Безопасную систему для хранения с использованием алгоритмов шифрования или инструмент, который позволит ИТ-специалистам в удобном формате хранить сертификаты о пройденном обучении. В основе каждой задачи -- кейсы, с которыми работают технологически команды банка.Лучшие решения будут представлены 26 октября на офлайн-финале в Москве. По итогам 9 команд-победителей разделят между собой призовой фонд в размере 1,5 млн рублей.Принять участие в хакатоне может любой желающий старше 18 лет. Задачи будут интересны студентам, выпускникам технических вузов и молодым специалистам с опытом работы в разных сферах: разработка, дизайн, аналитика, информационная безопасность. Участвовать можно готовой командой от 2 до 5 человек или присоединиться к существующей на этапе регистрации.«Хакатон MORE.Tech в шестой раз станет ярким событием для молодой аудитории ВТБ. В 2023 году в наших ИТ-соревнованиях приняли участие более 2500 человек.- Планируем, что в этом году эта цифра станет еще больше. Мы предлагаем молодым специалистам попробовать свои силы в решении реальных задач, которые актуальны для ВТБ прямо сейчас. В этом году мы увеличили не только число задач на хакатоне, но и призовой фонд», - поделился Сергей Безбогов, заместитель руководителя технологического блока, старший вице-президент ВТБ.Принять участие в хакатоне можно поссылке: https://moretech.vtb.ru [1]