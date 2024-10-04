В Ростове на Портовой детская площадка превратилась в стихийную свалку

Фото: Соцсети.

В Ростове-на-Дону детская площадка на Портовой превратилась в стихийную свалку. Снимки с места 4 октября разместили горожане в соцсетях.По словам местных жителей, детская площадка возле дома 97А буквально погрязла в мусоре. Родители не хотят отпускать детей поиграть, потому что они могут схватить опасные предметы и пораниться.- Мусор никогда не убирают, полная антисанитария вокруг площадки. Мусорные жбаны всегда полные, невозможно гулять с маленьким ребенком,- сказано в сообщении.Почему за состоянием площадки перестали следить, неизвестно. В числе отходов есть стеклянные бутылки и жестяные банки. Дети могут получить травмы на участке, чтобы этого избежать, горожане просят расчистить участок.