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В Ростове на Портовой детская площадка превратилась в стихийную свалку

В Ростове на Портовой детская площадка превратилась в стихийную свалку
В Ростове-на-Дону детская площадка на Портовой превратилась в стихийную свалку. Снимки с места 4 октября разместили горожане в соцсетях.

По словам местных жителей, детская площадка возле дома 97А буквально погрязла в мусоре. Родители не хотят отпускать детей поиграть, потому что они могут схватить опасные предметы и пораниться.

- Мусор никогда не убирают, полная антисанитария вокруг площадки. Мусорные жбаны всегда полные, невозможно гулять с маленьким ребенком,- сказано в сообщении.

Почему за состоянием площадки перестали следить, неизвестно. В числе отходов есть стеклянные бутылки и жестяные банки. Дети могут получить травмы на участке, чтобы этого избежать, горожане просят расчистить участок.
Фото: Соцсети.
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