Полина Диброва поздравила маму с днем рождения

Фото: СоцСети

Ростовчанка Полина Диброва опубликовала трогательное поздравление маме. Пост звезда разместила 1 октября в соцсетях.Девушка показала подписчикам серию фото с мамой. Там запечатлены различные моменты из жизни, где родственницы занимаются совместными делами.- Сегодня день рождения моей мамули. Люблю тебя всем сердцем, просто будь счастлива. Здорово быть твоей дочерью, но важно, что мы подруги, - пишет девушка в соцсетях.В комментариях фанаты присоединились к поздравлениям. Также они отметили, что мать для своего возраста выглядит прекрасно.Полина родилась и выросла в Ростове. После окончания школы она переехала в Москву. Там она завоевала титул «Мисс Россия – 2017», и это принесло ей широкую известность. В 2009 году Полина вышла замуж за известного телеведущего Дмитрия Диброва. У них большая разница в возрасте - 30 лет. Супруги имеют троих сыновей.