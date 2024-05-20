В Ростове на Северном кладбище могилы завалило горами мусора

Фото: ростов.ру

В Ростове-на-Дону Северное кладбище завалено мусором. Об этом ростовчане сообщили после того, как приехали после поминальных дней на кладбище. Вероятно, горы мусора там появились за время посещения большого людей на Радоницу.Как рассказали местные жители, все кладбище завалено горами мусора. Кучи ростом с человека мешают пройти к могилам. Мусора настолько много, что он сваливается на дорогу и мешает проехать машинам.Некоторые посетители разгребают чужой мусор своими руками, чтобы пройти к могилам.Горы с отходами собираются даже на могилах. Кучи из сухих веток, тряпок и пакетов находятся буквально каждые 15-20 метров.Посетители отметили, что за 3 часа пребывания на кладбище, не было замечено ни одной бригады уборщиков, либо мусоровозов.