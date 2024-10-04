Частный дом сгорел дотла у многодетной семьи в Новошахтинске

Фото: соцесети

В Новошахтинске дотла сгорел дом у многодетной семьи. Об этом сообщает администрация города.Около полуночи 3 октября вспыхнул пожар на улице Задорожной. Поздно ночью хозяева почувствовали, что что-то горит. Они в спешке выбежали на улицу и увидели дом, охваченный пламенем. Семья решила, что сможет потушить пожар самостоятельно. Но вскоре они поняли, что нужно срочно вызывать пожарных.На место ЧП прибыли 5 автоцистерн и 14 пожарных. Полностью потушить пламя спасателям удалось к 4:20.От дома остались лишь обугленные стены. Все имущество от бытовой техники и до вещей жильцов сгорело полностью.