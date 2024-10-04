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Частный дом сгорел дотла у многодетной семьи в Новошахтинске

Частный дом сгорел дотла у многодетной семьи в Новошахтинске

В Новошахтинске дотла сгорел дом у многодетной семьи. Об этом сообщает администрация города.

Около полуночи 3 октября вспыхнул пожар на улице Задорожной. Поздно ночью хозяева почувствовали, что что-то горит. Они в спешке выбежали на улицу и увидели дом, охваченный пламенем. Семья решила, что сможет потушить пожар самостоятельно. Но вскоре они поняли, что нужно срочно вызывать пожарных.

На место ЧП прибыли 5 автоцистерн и 14 пожарных. Полностью потушить пламя спасателям удалось к 4:20.

От дома остались лишь обугленные стены. Все имущество от бытовой техники и до вещей жильцов сгорело полностью.
Фото: соцесети
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