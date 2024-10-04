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В Ростовской области мужчину осудили за поджог чужого авто

В Ростовской области мужчину осудили за поджог чужого авто
Ворошиловский районный суд Ростова вынес приговор Статному С.В. Его осудили по статье «Умышленное уничтожение чужого имущества». Об этом сообщили в региональной пресс-службе судов.

Согласно данным уголовного дела, в ночь на 19 сентября 2022 года Статный С.В решил отомстить родственнику своего знакомого. Тот задолжал ему денег и мужчина не придумал ничего лучше, чем сжечь его авто. После поджога транспорт больше не подлежал восстановлению.

Полицейские задержали Статного. Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы на три года в колонии-поселении. Также он выплатит средства за уничтоженный автомобиль.

В ходе судебных разбирательств, защита подала апелляционную жалобу. Однако приговор оставили без изменений, а жалобу – без удовлетворения.
Фото: Rostov.ru
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