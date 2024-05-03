Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

В Ростове-на-Дону парад на 9 мая пройдет без зрителей

В Ростове-на-Дону парад на 9 мая пройдет без зрителей
Парад на 9 мая в Ростове-на-Дону пройдет без зрителей. Вживую его на Театральной площади смогут увидеть только ветераны Великой Отечественной войны. Об этом сообщили в региональном правительстве.

Отмена мероприятия связана с безопасностью местных жителей. Прямую трансляцию парада можно будет посмотреть на официальном сайте и нескольких других площадках правительства региона (Вконтакте, Rutube и другие).

В день праздника можно пойти в музеи, где пройдут тематические мероприятия, лекции, кинопоказы; филармонию (проект-акция «Победа — одна на всех!»), музыкальный театр (концерт «Песни военных лет»); «Самбекские высоты» (концерт «Самбекская весна»).

Отметим, что также в Ростове не будет праздничного салюта.

А ранее в донском регионе отменили традиционное шествие «Бессмертного полка». Акция пройдет в онлайн-формате. Причиной этого стали принятые меры безопасности.
Фото: Ростов ру
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.