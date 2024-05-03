В Ростове-на-Дону парад на 9 мая пройдет без зрителей

Фото: Ростов ру

Парад на 9 мая в Ростове-на-Дону пройдет без зрителей. Вживую его на Театральной площади смогут увидеть только ветераны Великой Отечественной войны. Об этом сообщили в региональном правительстве.Отмена мероприятия связана с безопасностью местных жителей. Прямую трансляцию парада можно будет посмотреть на официальном сайте и нескольких других площадках правительства региона (Вконтакте, Rutube и другие).В день праздника можно пойти в музеи, где пройдут тематические мероприятия, лекции, кинопоказы; филармонию (проект-акция «Победа — одна на всех!»), музыкальный театр (концерт «Песни военных лет»); «Самбекские высоты» (концерт «Самбекская весна»).Отметим, что также в Ростове не будет праздничного салюта.А ранее в донском регионе отменили традиционное шествие «Бессмертного полка». Акция пройдет в онлайн-формате. Причиной этого стали принятые меры безопасности.